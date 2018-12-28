2018-12-28T07:49:09+03:00
Звезды

Тюменец стал экспертом жюри Национальной Молодежной Кинопремии

На этом же фестивале есть две картины-победители тюменских режиссеров
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменец стал экспертом жюри Национальной Молодежной Кинопремии. Фото Национальной Молодежной КинопремииТюменец стал экспертом жюри Национальной Молодежной Кинопремии. Фото Национальной Молодежной Кинопремии
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Тюменский сценарист и режиссер Шамиль Агаев стал одним из десяти приглашенных экспертов молодежного жюри прошедшей «Национальной Молодежной Кинопремии». Также в состав жюри, но уже профессионального, вошли Антон Мегердичев («Движение вверх»), Алексей Учитель («Матильда») и Полина Максимова («Деффчонки»).

Напомним, что на этом же фестивале работы тюменских кинематографистов «Одна победа» и «Кассетка» взяли призы в номинациях «Документальный фильм» и «Молодежный взгляд» соответственно.

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