Тюменец стал экспертом жюри Национальной Молодежной Кинопремии
На этом же фестивале есть две картины-победители тюменских режиссеров
Тюменец стал экспертом жюри Национальной Молодежной Кинопремии. Фото Национальной Молодежной Кинопремии
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Тюменский сценарист и режиссер Шамиль Агаев стал одним из десяти приглашенных экспертов молодежного жюри прошедшей «Национальной Молодежной Кинопремии». Также в состав жюри, но уже профессионального, вошли Антон Мегердичев («Движение вверх»), Алексей Учитель («Матильда») и Полина Максимова («Деффчонки»).
Напомним, что на этом же фестивале работы тюменских кинематографистов «Одна победа» и «Кассетка» взяли призы в номинациях «Документальный фильм» и «Молодежный взгляд» соответственно.