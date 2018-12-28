За теплосистемой Тюмени на время праздников установлен особый контроль

СЕГОДНЯ 07:09 2018-12-28T07:42:32+03:00

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Особый контроль за централизованной системой теплоснабжения Тюмени будет установлен с 29 декабря по 8 января. Организовано дежурство ремонтных бригад, чтобы во всех районах города отопление в дома подавалось без перебоев. Для ликвидации возможных повреждений теплотрасс на складах сформирован резерв материалов. На насосных станциях и котельных установках ужесточен надзор за пожарной безопасностью.

- Мы постараемся сохранить комфортную температуру в домах тюменцев и сделать праздники особенно теплыми, - отметил генеральный директор «Урало-Сибирской теплоэнергетической компании» Александр Перекальский.

Сообщения о возможных повреждениях на городских сетях будут круглосуточно приниматься диспетчером по телефону: (3452) 38-61-55. Направлять информацию также можно с помощью специального сервиса "Сообщить о проблеме" на сайте УСТЭК. Энергетики убедительно просят водителей не оставлять автотранспорт вблизи тепловых камер и на люках, он может препятствовать проведению оперативных работ на трубопроводах и сетевом оборудовании.