Погода 28 декабря в Тюмени: бело и пушисто

СЕГОДНЯ 05:27 2018-12-28T05:27:21+03:00

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Пятница, 28 декабря, в Тюменской области будет белой и пушистой. Небольшой снегопад начался ночью и продолжится днем. Местами он будет умеренным. Южный, юго-западный ветер 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем -6 -11 градусов, местами до -16.

В Тюмени, Ялуторвоске и Заводоуковске снегопад начнется ночью, но особенно разойдется к вечеру. Синоптики обещают, что будет заваливать снегом несколько дней. Утром будет -12 градусов, к вечеру потеплеет до -8. Ветер 4-8 м/с.

В Тобольске тоже снегопад и -19 -13 градусов. В Ишиме пасмурно, но без осадков, термометры покажут -16 -12 градусов.

Сегодня отмечается Всемирный день кино. А в народном календаре этот день назван Трифоновым. Люди замечали, что день начинает прибывать, и считали, что солнце посылает на землю своих детей — лучи, которые прогоняют нечистую силу. Однако, солнечные лучи были еще слабы, и им требовалась помощь. Для этого нужно было рано утром вынести на двор горячие угли и высыпать на снег — так можно было испугать злых духов. Как правило, на Трифона был сильный мороз. Погода этого дня предсказывала, каким будет март.