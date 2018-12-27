СЕГОДНЯ 16:37 2018-12-27T16:37:46+03:00

На заседании подвели тоги Года добровольца и определили перспективы волонтерского движения

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Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в Госсовете. На заседании в Кремле были подведены итоги Года добровольца и волонтёра в России, а также определены планы развития добровольческого движения и социально ориентированных НКО.

Владимир Путин отметил, что поддержка волонтёрства не должна ограничиваться формальными календарными сроками. Несмотря на то, что год заканчивается, работа в этом направлении продолжится. Правительство РФ уже разработало Концепцию развития добровольчества, волонтёрства до 2025 года.

- Нужно сформировать детальные планы этой работы, включая внедрение стандарта поддержки волонтёров, который разработан Агентством стратегических инициатив. По сути, это алгоритм действий для региональных команд, - подчеркнул Владимир Путин.

По мнению президента, нужно активнее заниматься формированием волонтёрских центров, где люди, которые нуждаются в помощи, смогут проще и быстрее находить друг друга.

Добавим, что добровольческому движению Тюменской области исполнилось 10 лет. Сейчас в нем более 105 тысяч человек, 189 волонтерских организаций. В муниципальных районах действует более 930 добровольческих объединений, сообщили в пресс-службе главы региона.