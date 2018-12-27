Более 80 школьников Тюмени каникулы посвятят науке и творчеству

СЕГОДНЯ 16:21 2018-12-27T16:58:02+03:00

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Более 80 победителей и призёров предметных олимпиад и других интеллектуальных конкурсов Тюмени проведут зимние каникулы на образовательной сессии «Наука. Созидание. Творчество». Первый этап смены пройдет с 27 по 29 декабря, второй − после новогодних праздников 3−4 января.

В программу нестандартной учебной сессии войдут несколько профилей: физика/ астрономия, химия/медицина, биология/экология, программирование, робототехника и медиакоммуникации. Юные тюменцы будут совершенствовать уровень компетенции в предметных областях, практиковать навыки исследовательской и опытно-экспериментальной работы, а также побывают на профориентационных занятиях. Так, на базе Тюменского индустриального университета для учащихся 7−8 классов запланированы экскурсии в музей развития техники.

- Биологов и химиков пригласили на практикум «Первичные профессиональные пробы», который пройдет на базе Центра занятости населения. А ребята, желающие заняться медиакоммуникациями, побывают в мастерской журналиста в Тюменском государственном университете, − рассказала методист информационно-методического центра Тюмени Татьяна Перегонцева.

Основной базой многопрофильной смены станет школа № 5. На этой площадке талантливых детей ждут тренинги по развитию мотивации и подготовка к участию в интеллектуальных состязаниях муниципального, регионального, федерального и международного уровней.

Кроме того, для участников образовательной смены разработана насыщенная культурная программа: познавательные игры, мастер-классы, квесты, экскурсии по нескольким тюменским музеям и просмотр музыкального спектакля «Тысяча и одна ночь».