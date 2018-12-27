СЕГОДНЯ 13:56 2018-12-27T14:03:25+03:00

В Рождественскую ночь автобусы Тюмени будут возить православных бесплатно Фото: Ольга Крыльцова

Четыре автобуса отправятся в самые разные районы города

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Бесплатные автобусы будут ходить в Тюмени в ночь с 6 на 7 января. Общественный транспорт отправится в разные концы города после церковной службы в 3.00 часа.

Четыре автобуса ТПАТП № 1 будут ждать пассажиров у Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, д. 13). Три автобуса смогут вместить от 100 человек, третий - более 150.

Специально в честь Рождества разработаны схемы движения в разные районы города. Так, один автобус отправится по маршруту: Знаменский кафедральный собор - администрация Тюмени- Цветной бульвар- Центральный рынок- ул. М. Тореза - ул. Револбции- ул. Депутатов - ул. Гнаровской - Газпром - ул. Фабричная - ул. Харьковская - ул. Одесская - ул. ОблГИБДД - ул. Барабинская, ул. Гилевская - Элеватор - ул. Энтузиастов - ул. Западносибирская - ул. Казачьи Луга - д. Зайково - д. Гилева - Ялуторовский тракт - Рабочий поселок - з-д Электрон - з-д. Медоборудования - ул. Пермякова - ул. Богдановичп - ул. Опрокиднева - ул. Менделева.

Второй автобус отправится по маршруту: Знаменский кафедральный собор - Заречный микрорайон - ЗК "Здоровье" - автоколонна 1228 - мкр Югра - п ММС - Керамзитовый з-д - ул. Ватуттина - поворот на Тарманы - автобаза №100.

Третий автобус отправится по маршруту: Знамеснкий кафедральный собор - Дом Обороны - ул. Московский тракт - магазин Пышма - ул. Талинская - Рабочий поселок - Антипино.

Четвертый автобус от правится от Кафедрального собора через Дом Печати - ОКБ №1 - Медицинский университет - Кинотеатр Космос - ул. Революции - ул. Калинина - ул. Новая - м-н Маяк - ЖК Москва.