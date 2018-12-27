Мусор из дворов Тюмени в новогодние праздники будут вывозить ежедневно

СЕГОДНЯ 13:14 2018-12-27T13:19:12+03:00

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Количество рейсов мусорововзов во дворы Тюмени с 1 по 9 января будет увеличено. Контейнеры будут опустошать ежедневно, обещает компания "Тюменской экологическое объединение". Эта компания с 1 января станет региональным оператором, ответственным за вывоз, сортировку и утилизацию мусора.

- В новогодние праздники, как правило, больше всего коммунальных отходов. Иногда в два, а то и в три раза больше среднесуточной нормы, - рассказал генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин. - Уже сейчас мы принимаем необходимые меры, чтобы жители города не испытывали никаких неудобств.

Во время новогодних каникул любой житель Тюмени может сообщить о скоплениях отходов, несвоевременном вывозе мусора в диспетчерские службы компаний, которые осуществляют транспортирование отходов, а также в единую диспетчерскую регионального оператора: 8-800-250-73-26 (ежедневно с 7 до 23 часов).

Принимать сигналы о переполненных контейнерах будут не только по телефону: сообщения, отправленные по электронной почте на адрес ro@ekoteo.ru без внимания не останутся.

Напомним, что с 1 января 2019 года начинает работать новая схема обращения с ТКО. Ответственность за весь цикл: от сбора до захоронения, лежит на региональном операторе – ООО «ТЭО».