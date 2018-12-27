2018-12-27T12:37:21+03:00
Общество

До Нового года Тюмень завалит снегом

Горожан просят подготовиться к обильным осадкам
Маргарита КАЛИНКИНА
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До Нового года Тюмень завалит снегомДо Нового года Тюмень завалит снегомФото: Ольга Крыльцова
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В Тюмень идут большие снегопады. Обильные осадки будут идти несколько дней и ожидаются уже завтра. в пятницу 28 декабря. По прогнозам синоптиков, город засыпет снегом, высота снежного покрова может достичь 10-15 сантиметров. Время от времени снегопад будет переходить в метель.

С наступлением непогоды оперативный штаб перейдет на круглосуточный режим работы. На уборку дорог выйдет вся техника, средства малой механизации и штат дорожных рабочих.

Автовладельцев просят пользоваться городским общественным транспортом и не оставлять машины на обочинах дорог, чтобы не создавать препятствий для специализированной уборочной техники.

Во время снегопада важно соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию.

В течение всех предпраздничных и праздничных дней дорожники будут очищать от снега пешеходные зоны, остановки общественного транспорта, подходы к ним и объектам социальной сферы. Также на контроль будут взяты мосты, подъемы и спуски, участки дорог

Руководителям управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, предприятий и организаций всех форм собственности, руководителям торговых центров предупреждают о снегопаде и рекомендуют подготовиться к непогоде сейчас, чтобы своевременно убирать снег и обрабатывать противогололедной смесью пешеходные дорожки.

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