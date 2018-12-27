2018-12-27T12:24:53+03:00
Общество

В Голышмановском районе поймали серийного поджигателя домов

Он устраивал пожары, когда напивался
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Голышмановском районе поймали серийного поджигателяВ Голышмановском районе поймали серийного поджигателя
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Поджигателя трех жилых домов в Голышманово передали суду. 33-летнего сельского рабочего обвиняют в поджоге двух домов (ч.2 ст. 167 УК РФ) и попытке поджечь третий (ч.3 ст.30 ч.2 ст.167 УК РФ). К счастью, в этих домах никто не жил. Владельцам причинен ущерб в общей сумме более 400 тысяч рублей.

Все три преступления мужчина совершил в состоянии опьянения. Первый из них он подпалил 27 мая около полуночи. Голышмановец спичками поджег в сенях картонные коробки, в результате чего весь дом сгорел дотла.

Вечером 29 августа мужчина поругался с сожительницей и пошел к двоюродной сестре. По дороге он поджег второй дом, который удалось потушить, а на обратном пути - другой дом и баню, которые сгорели.

Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза признала поджигателя вменяемым. По его словам, желание совершать поджоги возникает, когда он находится в состоянии опьянения. У мужчины зависимость от алкоголя средней стадии. Ему рекомендовано пройти курс лечения от алкоголизма.

По данному уголовному делу прокуратура уже утвердила обвинение и направила в суд. Мужчине грозят принудительные работы до 5 лет либо лишение свободы до 5 лет, сообщили в надзорном ведомстве.

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