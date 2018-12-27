2018-12-27T12:05:53+03:00
Здоровье

Доктора Тобольска стали делать микрохирургические операции на позвоночнике

Лечение уже поучили семь человек
Маргарита КАЛИНКИНА
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Доктора Тобольска стали делать микрохирургические операции на позвоночнике. Фото Областной больницы №3 в ТобольскеДоктора Тобольска стали делать микрохирургические операции на позвоночнике. Фото Областной больницы №3 в Тобольске
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Микрохирургические операции на позвоночнике стали делать в областной больнице №3 в Тобольске. Лечебное учреждение приобрело набор инструментов и различное лечение уже проведено семи пациентам. А первой операцией стало вмешательство по поводу метастатического поражения крестцового позвонка.

— Манипуляции на позвоночнике малоинвазивны. Все они производятся с предварительной рентгенологической разметкой через небольшой разрез. Оперативное вмешательство выполняется под спинномозговой анестезией и длится не более двух часов, - рассказал нейрохирург больницы Сергей Тихомиров. - Спинальная анестезия переносится значительно легче, чем наркоз, что позволяет оперировать пациентов пожилого возраста. Это весьма актуально, так как чаще всего проблемы с позвоночником встречаются у пациентов от 40 лет и старше. После таких операций пациент встаёт на ноги уже на следующий день.

Теперь в больнице можно удалить хрящ, сдавливающий нервный корешок при грыже межпозвонкового диска, а при спинальном стенозе - высвободить дуральный мешок в области максимального пережатия и избавиться от невыносимой боли в спине и невозможности ходить из-за отказа ног.

В этом году в травматологическое отделение стационара на должность врача-нейрохирурга принят молодой специалист Расул Галайчиев, который также делает операции на голове и позвоночнике. Экстренная нейрохирургическая помощь осуществляется в круглосуточном режиме. В следующем году в здании стационара Областной больницы №3 планируется капитальный ремонт операционного блока, где будет оборудована специальная нейрохирургическая операционная, оснащённая современным высококлассным оборудованием, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

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