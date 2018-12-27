СЕГОДНЯ 11:49 2018-12-27T11:49:02+03:00

Проект «Я люблю тебя. Тюменская область»: тур в любую точку мира выиграла Лиана Атышева

Она решила отправиться со своим молодым человеком на Мальдивы

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Проект «Я люблю тебя. Тюменская область» назвал победителя главного приза - путешествия мечты. Обладательницей тура на двоих в любую точку мира стала Лиана Атышева.

Девушка призналась, что не сразу смогла поверить в свою удачу.

- Я знала до последнего, что я ничего не выигрываю, чтобы потом получить что-то крупное. Так и произошло! - рассказала при поучение сертификата Лиана.

Идеальную карту Тюменской области она создавала вместе с молодым человеком, которому сразу же позвонила. Именно с ним Лиана поедет в путешествие. С направлением уже определилась – это будет либо Бали, либо Мальдивы.

Отметим, что в розыгрыше подарков, который состоялся в ТРЦ «Тюмень Сити Молл» 26 декабря, участвовали более 300 человек. Помимо путевки, тюменцы унесли домой 50 отличных призов от партнеров проекта: катание на собачьей упряжке, сертификаты в студию танцев, пригласительные на каток «Звездный полюс» и многое другое.

Испытать свою удачу могли все желающие. Единственное условие – пройти интерактивный опрос на сайте люблютюменскуюобласть.рф и создать свою «Область мечты». Пользователи выбирали цвета, подходящие региону, фото, которые ассоциируются с любимым краем, оценивали разные сферы жизни. Каким тюменцы видят свой регион, станет известно в следующем году – результаты исследования опубликуют уже в январе.

Напомним, проект стартовал в конце августа. За время его проведения карты успели составить более 8 500 человек. Всего же участие в исследовании приняли более 11,5 тысяч тюменцев.