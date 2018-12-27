2018-12-27T11:49:02+03:00
Общество

Проект «Я люблю тебя. Тюменская область»: тур в любую точку мира выиграла Лиана Атышева

Она решила отправиться со своим молодым человеком на Мальдивы
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Проект «Я люблю тебя. Тюменская область»: тур в любую точку мира выиграла Лиана АтышеваПроект «Я люблю тебя. Тюменская область»: тур в любую точку мира выиграла Лиана Атышева
Изменить размер текста:

Проект «Я люблю тебя. Тюменская область» назвал победителя главного приза - путешествия мечты. Обладательницей тура на двоих в любую точку мира стала Лиана Атышева.

Девушка призналась, что не сразу смогла поверить в свою удачу.

- Я знала до последнего, что я ничего не выигрываю, чтобы потом получить что-то крупное. Так и произошло! - рассказала при поучение сертификата Лиана.

Идеальную карту Тюменской области она создавала вместе с молодым человеком, которому сразу же позвонила. Именно с ним Лиана поедет в путешествие. С направлением уже определилась – это будет либо Бали, либо Мальдивы.

Отметим, что в розыгрыше подарков, который состоялся в ТРЦ «Тюмень Сити Молл» 26 декабря, участвовали более 300 человек. Помимо путевки, тюменцы унесли домой 50 отличных призов от партнеров проекта: катание на собачьей упряжке, сертификаты в студию танцев, пригласительные на каток «Звездный полюс» и многое другое.

Испытать свою удачу могли все желающие. Единственное условие – пройти интерактивный опрос на сайте люблютюменскуюобласть.рф и создать свою «Область мечты». Пользователи выбирали цвета, подходящие региону, фото, которые ассоциируются с любимым краем, оценивали разные сферы жизни. Каким тюменцы видят свой регион, станет известно в следующем году – результаты исследования опубликуют уже в январе.

Напомним, проект стартовал в конце августа. За время его проведения карты успели составить более 8 500 человек. Всего же участие в исследовании приняли более 11,5 тысяч тюменцев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мусор из дворов Тюмени в новогодние праздники будут вывозить ежедневно
До Нового года Тюмень завалит снегом
В Голышмановском районе поймали серийного поджигателя домов
Доктора Тобольска стали делать микрохирургические операции на позвоночнике
Тюменцы на новогодние каникулы улетают вместе со своими питомцами
Банк ВТБ подтвердил наивысший уровень прозрачности корпоративных закупок
ГИБДД в Новый год возьмет под усиленный контроль тюменские дороги
Пьяный тюменец разгромил аптеку и украл пять пачек анальгетика
В Тюмень экстрадировали убийцу из Кыргызстана
Новогодний марафон «Письма желаний»: около 80% просьб детей выполнены
В полуфинал Конкурса «Лидеры России» вышли 56 тюменцев
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 11 месяцев 2018 года
В Тюмени группа юристов присваивала квартиры умерших одиноких граждан
Директора психоневрологического интерната в Тюменской области обвиняют в гибели подопечного
Тюменцам предлагают поздравить с Новым годом детей, состоящих на учетах в полиции
Тюменца, спасшего школьника в 35-градусный мороз, наградили благодарственным письмом
В Тюмени открывается Резиденция Деда Мороза
В школах Тюмени занятия для учеников 1-4 классов отменяются
Погода 27 декабря в Тюмени: морозы спадают
Суд вынесет приговор тюменской банде вымогателей, забиравших чужие квартиры
Дело тюменца, погубившего в ДТП свою знакомую, отправили в суд
Главную елку Тюмени откроют на два дня позже из-за морозов
Тюменская область превысила среднероссийские показатели по вводу жилья