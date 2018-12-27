2018-12-27T11:33:49+03:00
Общество

Тюменцы на новогодние каникулы улетают вместе со своими питомцами

Как организовать поездку с животным рассказывают на «горячей линии»
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменцы на новогодние каникулы улетают вместе со своими питомцами. В аэропорту «Рощино» сразу пятерых кошек и собак досмотрели специалисты Управления Россельхознадзора. Трое из них полетели за границу – во Францию, Италию и Таиланд. еще двое - в Москву.

Всего за 2018 год в «Рощино» были досмотрены порядка 160 питомцев, сообщили в областном управлении Россельхознадзора. Четвероногие тюменцы побывали в США, Германии, Португалии, Италии, Испании, а также солнечных Омане, Египете, Таиланде. Часть животных путешествовала по городам России – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ставрополь и т.д.

На каждое животное, выезжающее за пределы страны, специалисты Управления Россельхознадзора оформили ветеринарные сертификаты.

В преддверии длинных выходных перед заграничными поездками рекомендуем всем путешественникам заблаговременно обратиться с вопросами о перевозке животных по телефону «горячей линии» Управления: +7 922 041 78 50, а также ознакомиться с разработанной Управлением памяткой для пассажиров международных авиарейсов по соблюдению требований ветеринарного законодательства РФ.

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