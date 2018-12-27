2018-12-27T11:26:10+03:00
Экономика

Банк ВТБ подтвердил наивысший уровень прозрачности корпоративных закупок

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Банк ВТБ подтвердил наивысший уровень прозрачности корпоративных закупокБанк ВТБ подтвердил наивысший уровень прозрачности корпоративных закупок
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Банк ВТБ седьмой год подряд подтвердил высокий уровень прозрачности корпоративных закупок. Соответствующий рейтинг был присвоен банку Национальной ассоциацией участников электронной торговли.

Участниками ежегодного рейтинга являются крупнейшие государственные и корпоративные структуры. В рамках проекта анализируются такие показатели, как эффективность расходования денежных средств, прозрачность процессов закупок и уровень конкуренции.

Закупочная деятельность ВТБ направлена на обеспечение своевременного и полного удовлетворения потребностей банка в продукции необходимого качества на конкурентных условиях. Закупки осуществляются на основе принципа эффективного использования денежных средств, расширения возможностей участия в закупках юридических и физических лиц, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, развития добросовестной конкуренции и прозрачности.

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