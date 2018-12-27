2018-12-27T11:23:49+03:00
Авто

ГИБДД в Новый год возьмет под усиленный контроль тюменские дороги

Инспекторы будут выявлять пьяных за рулем
Маргарита КАЛИНКИНА
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ГИБДД в Новый год возьмет под усиленный контроль тюменские дорогиГИБДД в Новый год возьмет под усиленный контроль тюменские дорогиФото: Ольга Крыльцова
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ГИБДД Тюменской области встретит праздники на посту. Патрулирование дорог будет вестись в усиленном режиме. Главное для автоинспекторов - выявлять пьяных водителей и пресекать грубые нарушения дорожно-транспортной дисциплины.

Автомобилистов призывают к ответственному участию в дорожном движении, отказаться от управления транспортом после употребления алкоголя, даже если спиртное было выпито накануне.

Тюменецв также призывают не позволять садиться за руль нетрезвым родственникам и друзьям. Если Вы стали свидетелем нетрезвого вождения – сообщите об этом в Госавтоинспекцию.

В уходящем году сотрудники ГИБДД региона уже отстранили от управления транспортом более 8 тысяч нетрезвых водителей, каждый восьмой из них совершил нарушение повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Под особое внимание в праздники автоинспекторы возьмут также перевозку детей в автомобилях. При этом, при нахождении в машине ребенка, инспекторы обращают внимание не только на наличие детского автокресла, но и на правильность его установки и использование ремней безопасности.

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