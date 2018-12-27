Пьяный тюменец разгромил аптеку и украл пять пачек анальгетика

СЕГОДНЯ 10:27 2018-12-27T10:56:15+03:00

Полиция его быстро нашла, но все лекарство уже было выпито

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В Тюмени пьяный мужчина ограбил аптеку. Он ворвался в помещение и потребовал продать ему препарат анальгетик. Фармацевт попросила рецепт и отказалась продавать лекарство без него.

Рецепта у мужчины не было и он начал буйно себя вести, выбил ногами дверь, ворвался в зону, где хранились препараты, и похитил пять пачек лекарства. Ограбив аптеку, злоумышленник скрылся с места преступления.

Провизор тут же позвонила в полицию. На место прибыл ближайший наряд патрульно-постовой службы. Опросив сотрудника и просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили подозреваемого. Его быстро задержали и доставили в отдел полиции №1. 31-летний безработный заявил, что успел самостоятельно употребить все пять пачек лекарства. Сумма ущерба составила более 2 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.