В Тюмень экстрадировали убийцу из Кыргызстана

СЕГОДНЯ 09:48 2018-12-27T10:10:58+03:00

Мужчина на одной из улиц в 1998 году зверски зарезал прохожего

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В Тюмень экстрадирован гражданин Кыргызстана, который находился в международном розыске за убийство. Преступника долго искали за особо тяжкое преступление и нашли с помощью Интерпола.

Мужчина совершил резонансное преступление в Тюмени летом 1998 года. Вечером недалеко от школы №34 прохожему нанесли 50 ударов ножами. Причастным к убийству был уроженец ближнего зарубежья, 1977 года рождения, который сразу уехал в Кыргазстан.

В 2015 году тюменские оперативники выезжали в эту страну, подозреваемого задержали по месту проживания в одном из сел Чуйской области. В связи с тем, что фигурант разыскивался также органами ФСИН Кыргызстана за совершение побега из мест заключения, там он был препровожден в места лишения свободы. После отбытия срока заключения его экстрадировали в Россию.