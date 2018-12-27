В Тюмень экстрадировали убийцу из Кыргызстана
В Тюмень экстрадирован гражданин Кыргызстана, который находился в международном розыске за убийство. Преступника долго искали за особо тяжкое преступление и нашли с помощью Интерпола.
Мужчина совершил резонансное преступление в Тюмени летом 1998 года. Вечером недалеко от школы №34 прохожему нанесли 50 ударов ножами. Причастным к убийству был уроженец ближнего зарубежья, 1977 года рождения, который сразу уехал в Кыргазстан.
В 2015 году тюменские оперативники выезжали в эту страну, подозреваемого задержали по месту проживания в одном из сел Чуйской области. В связи с тем, что фигурант разыскивался также органами ФСИН Кыргызстана за совершение побега из мест заключения, там он был препровожден в места лишения свободы. После отбытия срока заключения его экстрадировали в Россию.