Новогодний марафон «Письма желаний»: около 80% просьб детей выполнены

СЕГОДНЯ 09:02 2018-12-27T09:02:45+03:00

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Тюменское региональное отделение «Российского детского фонда» подводит итоги новогоднего марафона «Письма желаний».

- На данный момент закрыто уже около 80% заявок с районов. Еще не все подарки пришли из общеобразовательной школы №40, в которой установлена «Елка желаний», часть подарков еще довозят организации и частные лица. В любом случае все просьбы будут исполнены до конца января. Если по какой-либо причине подарки не будут куплены, мы их приобретем за счет средств, собранных на зимнем благотворительном кубке #MassOnClub, - рассказала Галина Сушинских, заместитель председателя ТРО «Российский детский фонд». - Сложности обычно возникают с покупкой, например, ноутбуков или других сильно дорогостоящих вещей. Долго не могли найти исполнителей для приобретения 3-х пар профессиональных лыж. Хотя мальчишки, что просили лыжи, были участниками и призерами районных, областных и Всероссийских соревнований. И мы в любом случае приобрели бы им подарок. В этом году, как и в прошлый годы, с нами партнеры: риэлторская компания «Этажи», Ассоциация Гостеприимства, Энергетическая компания Фортум, Сбербанк, MassOnClub».

Кроме стандартных направлений марафона, в этом году стартовал уникальный проект «Волшебный кедр». Миссия проекта – сделать информацию проще, а возможность помочь - доступнее. Поэтому, помимо традиционной акции с новогодними письмами от детей из малообеспеченных семей юга области, был запущен сайт с онлайн-донаты. Для того, чтобы принять участие в благотворительности, не нужно отвлекаться от основных дел: перейдите на сайт https://волшебныйкедр.рф , нажмите кнопку «Помочь» и заполните небольшую анкету, указав сумму, которую вы хотите пожертвовать. На сайте также указаны потребности, которые фонд закроет, благодаря собранным пожертвованиям.

Все собранные деньги поступают на улучшение жизни и закрытие насущных потребностей деток из малообеспеченных семей, живущих в Тюменской области. Проект будет работать до старого нового года.

Одно из направлений марафона – конкурс новогодних открыток, среди работ детей и подростков юга Тюменской области. Конкурс продлится до 7 января, приглашаем Вас принть участие и проголосвать за понравившуюся работу на сайте (гиперссылка - https://megatyumen.ru/contest/163/ ).

- В этом году мы присоединились к акции уже в пятый раз. Для нашей команды исполнение желаний подопечных Российского детского фонда стало приятной новогодней традицией. Все подарки выбираются и упаковываются с большой любовью. В канун Нового года это прекрасная возможность сотрудникам банка почувствовать себя настоящими волшебниками, исполнив детские мечты, - поделилась Анна Оганесян, директор управления маркетинга и коммуникаций Западно-Сибирского банка ПАО «Сбербанк».