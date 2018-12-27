2018-12-27T09:09:11+03:00
Общество

В полуфинал Конкурса «Лидеры России» вышли 56 тюменцев

Теперь им предстоит показать свои организаторские способности и умение принимать решения
Маргарита КАЛИНКИНА
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В полуфинал Конкурса «Лидеры России» вышли 56 тюменцевВ полуфинал Конкурса «Лидеры России» вышли 56 тюменцев
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В полуфинал Конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 годов вышли 56 представителей Тюменской области. Всего от Уральского федерального округа по итогам дистанционного этапа будут участвовать 315 человек.

Сначала они встретятся на полуфинале в своем федеральном округе и пройдут повторное компьютерное тестирование, а затем два дня будут состязаться в решении разнообразных управленческих задач в рамках серии оценочных мероприятий. Однако для выхода в финал этого недостаточно.

- Условием пропуска в финал, помимо победы в полуфиналах, станет проведение какого-то социально значимого действия на территории своего региона. Поскольку мы говорим о лидерах, то есть о людях, которые способны не только действовать, но анализировать и делать выбор, мы не будем давать готовых заданий, - пояснил на брифинге первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Координационную поддержку полуфиналистам будут оказывать Ассоциация волонтерских центров, Фонд президентских грантов и общественные палаты регионов.

Как отметил Сергей Кириенко, выполнение этого задания продемонстрирует способность конкурсантов самостоятельно анализировать, принимать решения и инициировать действия, связанные с решением обозначенной проблемы.

- Лидер России — это не только хороший управленец, но и человек, осознающий социальную ответственность и способный действовать, — подчеркнул он.

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