2018-12-27T08:19:09+03:00
Происшествия

В Тюмени группа юристов присваивала квартиры умерших одиноких граждан

Шестерка преступников действовала с 2013 по 2016 годы
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени раскрыта серия незаконных приобетений квартир умерших граждан. Махинациями и легализацией прав собственности занималась организованная группа из шести юристов. Адвокаты, практикующие юристы и бывший полицейский действовали сообща с 2013 по 2016 годы. В их деятельности выявлен 41 преступный эпизод.

Они имели доступ к информации об умерших нанимателей квартир в Тюмени, на жилье которых наследственные дела не заводились и квартиры оказывались «бесхозными». Юристы находили «подставных» лиц, не использовавших право бесплатной приватизации, и оформляли на них право собственности.

Злоумышленники проводили сложные завуалированные действия, касаемо гражданско-правовых сделок, на первый взгляд носящих законных характер, однако, по своей сути являющихся этапами реализации мошенничества. «Подставное» лицо через суд на основании подложных документов признавалось членом семьи умершего нанимателя квартиры и, соответственно, за ним признавалось право пользования жилым помещением с возможностью последующего заключения договора социального найма на муниципальную квартиру и приватизации указанного жилища в пользу подставного лица, а в дальнейшем происходила незаконная регистрация права собственности.

Кроме того, злоумышленники делали подложные документы по отчуждению объектов недвижимости, на основании которых в Росреестре регистрировали переход права собственности от умерших нанимателей квартир в пользу подысканных подставных лиц. После легализации квартиры ее продавали добросовестным покупателям. Таким образом было продано не менее 15 квартир.

В настоящее уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинения и передачи в суд, сообщили в областном управлении СКР.

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