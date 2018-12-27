2018-12-27T07:59:53+03:00
Происшествия

Директора психоневрологического интерната в Тюменской области обвиняют в гибели подопечного

Мужчина скончался по дороге из столовой. Еще двое получили тяжелые травмы
Маргарита КАЛИНКИНА
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Директора Лесновского психоневрологического интерната в Юргинском районе Тюменской области обвиняют в гибели подопечного. Мужчина в ноябре 2017 года, возвращаясь из столовой в жилой корпус, упал на скользком тратуаре и ударился головой. Травма оказалась смертельной, он скончался. Еще один мужчина, упав, получил серьезные переломы. Подобная ситация произошла в марте 2018 года, когда на гололеде еще один подопечный упал и получил тяжелые травмы.

На руководительницу интерната было заведено уголовное дело на основании п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Сейчас расследование завершено.

Установлено, что в интернате живут люди нуждающиеся в постоянном уходе и руководитель учреждения допустила нарушения требований безопасности их жизни и здоровья. Интернат не заключил договор по обслуживанию жилищного фонда и очистка территории во время гололеда осуществлялась работниками учреждения и самими жильцами интерната.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем в ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинения и передачи в суд, сообщили в областном управлении СКР.

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