2018-12-27T07:35:51+03:00
Общество

Тюменцам предлагают поздравить с Новым годом детей, состоящих на учетах в полиции

Нужны спортинвентарь и игрушки
Маргарита КАЛИНКИНА
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Полиция Тюмени предлагает горожанам присоединиться к «бумерангу добра» и поздравить с Новым годом мальчишек и девчонок, которые состоят на профилактических учетах у силовиков.

Все, что нужно – принести подарки в полицию и их раздадут ребятам. Это может быть спортивный инвентарь - футбольный мяч, коньки, ненужный велосипед или самокат. Самые маленькие тюменцы будут рады сладостям и игрушкам. Общими усилиями можно сделать по-настоящему большое дело и поздравить детей из малообеспеченных или неблагополучных семей.

В пятницу, 28 декабря начиная с 18:00 неравнодушные тюменцы смогут присоединиться к полицейским и выехать вместе с ними по домам, чтобы вручить подарки и поздравить с наступающим Новым Годом.

Подарки принимаются по адресу: г. Тюмень, ул. Максима Горького, 45. Телефон 291-325 и 291-379.

Не откладывайте доброе дело на потом!

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