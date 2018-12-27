Тюменцам предлагают поздравить с Новым годом детей, состоящих на учетах в полиции
Полиция Тюмени предлагает горожанам присоединиться к «бумерангу добра» и поздравить с Новым годом мальчишек и девчонок, которые состоят на профилактических учетах у силовиков.
Все, что нужно – принести подарки в полицию и их раздадут ребятам. Это может быть спортивный инвентарь - футбольный мяч, коньки, ненужный велосипед или самокат. Самые маленькие тюменцы будут рады сладостям и игрушкам. Общими усилиями можно сделать по-настоящему большое дело и поздравить детей из малообеспеченных или неблагополучных семей.
В пятницу, 28 декабря начиная с 18:00 неравнодушные тюменцы смогут присоединиться к полицейским и выехать вместе с ними по домам, чтобы вручить подарки и поздравить с наступающим Новым Годом.
Подарки принимаются по адресу: г. Тюмень, ул. Максима Горького, 45. Телефон 291-325 и 291-379.
Не откладывайте доброе дело на потом!