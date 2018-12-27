Тюменца, спасшего школьника в 35-градусный мороз, наградили благодарственным письмом

СЕГОДНЯ 07:12 2018-12-27T07:13:58+03:00

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Начальник городской полиции Тюмени Петр Вагин сегодня, 27 декабря, наградил благодарственным письмом Владимира Туркова, который в 5 часов утра спас от 35-градусного мороза 8-летнего школьника.

Владимир Александрович ехал на работу и увидел на улице мальчика без сопровождения взрослых. Мужчина подошел к нему и спросил, что произошло и почему он один на морозе. Узнав, что ребенок потерялся и не ночевал дома, мужчина немедленно позвонил в полицию, а затем направился вместе с ребенком в ближайший магазин, чтобы согреться.

Позже выяснилось, что накануне в вечернее время мальчик повздорил с родителями из-за плохой отметки в школе. Обидевшись на маму и папу, он ушел из дома и направился к бабушке. Но по дороге заблудился. Зайдя в ближайший подъезд, юный тюменец провел там всю ночь. Лишь в 5 утра он покинул подъезд, продолжив искать дорогу.

Благодаря неравнодушию Владимира Туркова удалось предотвратить беду и вернуть ребенка родителям.

Петр Вагин выразил слова благодарности за неравнодушие Владимира, проявленную бдительность, гражданскую сознательность и готовность прийти на помощь, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюмени.