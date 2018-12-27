В школах Тюмени занятия для учеников 1-4 классов отменяются

СЕГОДНЯ 05:03 2018-12-27T05:09:05+03:00

Сейчас в городе -24 градуса и ветер до 4 м/с

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Сегодня из-за низкой температуры воздуха занятия 1-й смены в школах Тюмени для учеников 1-4 классов отменяются.

Сейчас в городе -24 градуса, но из-за ветера (до 4 м/с) ощущается как -30 градусов.

Напомним, что последние три дня в городе из-за низкой температуры отменяли занятия с 1 по 9 классы и первой, и второй смен. Сегодня аномально холодная погода начала меняться. Столбики термометров поползли вверх, но при этом усилися ветер.