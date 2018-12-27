В Тюмени открывается Резиденция Деда Мороза
Сказочная Резиденция Деда Мороза откроется сегодня, 27 декабря, на площади 400-летия Тюмени. Горожан приглашают на праздник в 13 часов.
Встречать гостей будут сказочные персонажи: Дед Мороз, Арлекино, Пьеро, Коломбина и мимы-ходулисты. Изюминкой праздника станет выступление Тюменского духового оркестра в костюмах Дедов Морозов.
Зимний волшебник пригласит всех ребят в свою Резиденцию, где с ним можно будет сфотографироваться и рассказать о своих желаниях, сообщает центр культуры и творчества «Тюмень».
Теперь Дед Мороз в своей Резиденции до 9 января будет ежедневно встречаться с ребятами с 13 до 15 часов. Выходной день сказочный волшебник сделает только 1 января.
Каждого гостя ждет фотография с Дедушкой, которую можно будет найти в группе «Официальные мероприятия «Тюмень».