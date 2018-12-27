2018-12-27T04:57:56+03:00
Общество

Погода 27 декабря в Тюмени: морозы спадают

Температура воздуха днем составит -21 градус
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 27 декабря в Тюмени: морозы спадаютПогода 27 декабря в Тюмени: морозы спадаютФото: Ольга Крыльцова
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Четверг, 27 декабря в Тюменской области принесет потепление. Трескучие морозы начнут спадать. Температура воздуха днем поднимется до -14, -19 градусов и лишь местами будет до -24. Юго-восточный ветер 4-9 м/с, в отдельных районах порывы возможны до 14 м/с. Местами пройдет небольшой снег.

В Тюмени день будет пасмурный, без осадков. Утром термометры покажут -21 градус, к вечеру -15. Ветер 6-10 м/с.

В Тобольске -26 -21, утром солнечная погода, к вечеру небо затянут облака, ветер 6-12 м/с.

В Ялуторовске и Заводоуковске -23 -17, пасмурно и ветер до 11 м/с. В Ишиме солнечно -22 -19 и тоже очень ветрено 6-12 м/с.

Сегодня профессиональный праздник отмечают спасатели МЧС. В народном календаре 27 декабря названо Филимоновым днем. Считалось, что в Филимонов день кикиморы, ехидны и нетопыри подходят близко к избам, скребутся в двери, ухают и пугают людей. Впрочем, хороших хозяев, у которых в доме всегда порядок и чистота, злые духи не беспокоили.

По Филимону предсказывали погоду на февраль. Кроме того, если день выдавался студеным, то лето обещало быть жарким. Если же было снежно и ветрено — крестьяне ждали хорошего урожая в следующем году. А вот если погода менялась в течение дня несколько раз — то в течение зимы следовало ждать оттепелей.

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