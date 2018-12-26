2018-12-26T16:03:24+03:00
Происшествия

Суд вынесет приговор тюменской банде вымогателей, забиравших чужие квартиры

Расследование уголовного дело преступной группировки завершено
Марина Васильева
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Фото пресс-службы следственного управления СКР по Тюменской областиФото пресс-службы следственного управления СКР по Тюменской области
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Вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Тюменской области завершено расследование уголовного дела преступной группы, занимавшейся присвоение чужих квартир. В состав банды входили адвокаты, практикующие юристы, бывший сотрудник органов внутренних дел. Все они обвиняются в совершении 41 эпизода преступной деятельности.

По версии следствия, в период с 2013 года по 2016 год члены преступной группы незаконно приобретали право собственности на ряд объектов недвижимости в Тюмени, после смерти владельцев, в пользу приисканных «подставных» лиц, не использовавших право бесплатной приватизации. При этом злоумышленники проводили сложные завуалированные действия, касаемо гражданско-правовых сделок, на первый взгляд носящих законных характер, однако, по своей сути являющихся этапами реализации мошенничества.

- Фактически «подставное» лицо через суд на основании подложных документов признавалось членом семьи умершего нанимателя квартиры и, соответственно, за ним признавалось право пользования жилым помещением с возможностью последующего заключения договора социального найма на муниципальную квартиру и приватизации указанного жилища в пользу «подставного» лица, а в дальнейшем происходила незаконная регистрация права собственности, - пояснили в следственном управлении СКР по Тюменской области.

В указанный период злоумышленники совершили ряд сделок по продаже не менее 15 квартир. Полученными денежными средствами распорядились по своему собственному усмотрению в соответствии с преступным сговором. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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