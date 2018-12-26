Дело тюменца, погубившего в ДТП свою знакомую, отправили в суд

СЕГОДНЯ 15:34 2018-12-26T15:34:23+03:00

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В Тюмени завершено расследование уголовного дела по факту резонансного ДТП, в котором погибла женщина. Трагедия произошла 8 ноября 2018 года около двух часов ночи.

На улице Пермякова областного центра 28-летний водитель автомобиля «Хонда», принадлежащего его знакомому, совершил столкновение с грузовым автомобилем «Вольво». В результате аварии погибла 21-летняя пассажирка «Хонды».

- В момент происшествия водитель легкового автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Он двигался со скоростью, не обеспечивающей ему возможность постоянного контроля за движением автомобиля. Мужчина не учел интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия - мокрый асфальт и темное время суток, - пояснили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В ходе расследования также установлено, что водитель ранее привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. В июне 2017 года судом города Заводоуковска он был лишен права управления транспортными средствами на 19 месяцев. Однако это не повлияло на нарушителя.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд. Подозреваемый находится в следственном изоляторе. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от двух до семи лет.