Главную елку Тюмени откроют на два дня позже из-за морозов

СЕГОДНЯ 14:56 2018-12-26T14:59:10+03:00

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В Тюмени из-за устоявшейся низкой температуры воздуха решили перенести открытие главной Новогодней елки. Торжественная церемония с 27 декабря переносится на 29 декабря.

- Организаторы праздника готовят обширную, увлекательную программу и хотят, чтобы все приняли в ней участие и, конечно же, посмотрели праздничный салют, - отметили в администрации города.

Главная городская елка в этом году разместится на площади 400-летия Тюмени. 29 декабря, в период с 15 до 16 часов самым маленьким гостям здесь представят новогодние сказки Тюмени. С 16 до 17 часов все желающие смогут поучаствовать в казачьих забавах, а с 17 до 18 часов состоится торжественное открытие елки и праздничный салют. Параллельно начнется ретро-дискотека, которая продолжится программой «Лед зовет» на территории «ГлавКатка».

В мероприятии примут участие вокальные группы и хореографические коллективы города. Ожидается, что со словами поздравления выступит глава города Тюмени Руслан Кухарук, он поприветствует горожан, поздравит с наступающим Новым годом и зажжет фонари на прекрасной новогодней елочке.