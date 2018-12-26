2018-12-26T14:59:10+03:00
Дом. Семья

Главную елку Тюмени откроют на два дня позже из-за морозов

Праздничная программа состоится 29 декабря на площади 400-летия Тюмени
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
Изменить размер текста:

В Тюмени из-за устоявшейся низкой температуры воздуха решили перенести открытие главной Новогодней елки. Торжественная церемония с 27 декабря переносится на 29 декабря.

- Организаторы праздника готовят обширную, увлекательную программу и хотят, чтобы все приняли в ней участие и, конечно же, посмотрели праздничный салют, - отметили в администрации города.

Главная городская елка в этом году разместится на площади 400-летия Тюмени. 29 декабря, в период с 15 до 16 часов самым маленьким гостям здесь представят новогодние сказки Тюмени. С 16 до 17 часов все желающие смогут поучаствовать в казачьих забавах, а с 17 до 18 часов состоится торжественное открытие елки и праздничный салют. Параллельно начнется ретро-дискотека, которая продолжится программой «Лед зовет» на территории «ГлавКатка».

В мероприятии примут участие вокальные группы и хореографические коллективы города. Ожидается, что со словами поздравления выступит глава города Тюмени Руслан Кухарук, он поприветствует горожан, поздравит с наступающим Новым годом и зажжет фонари на прекрасной новогодней елочке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд вынесет приговор тюменской банде вымогателей, забиравших чужие квартиры
Дело тюменца, погубившего в ДТП свою знакомую, отправили в суд
Тюменская область превысила среднероссийские показатели по вводу жилья
Тюменца лишили права управления авто за неуплату алиментов
Домашний питомец погиб при пожаре в частном секторе Тюмени
В Тюмени прошел первый утренник для одаренных детей
Экс-губернатор Тюменской области озвучил итоги развития строительной отрасли за 2018 год
Тюменские автоинспекторы помогают водителям, застрявшим на дорогах из-за мороза
Единый тариф на вывоз мусора для населения принят в Тюменской области
Сотрудники МЧС спасли на тюменской трассе главный символ 2019 года
В Тюмени ограничат движение по двум улицам в районе Дома обороны
На площади 400-летия Тюмени открывается Резиденция Деда Мороза
Количество погибших в ДТП на тюменских дорогах снизилось на 23%
Стал известен график работы поликлиник Тюмени в праздники
За сутки сотрудники МЧС помогли 23 водителям на тюменских дорогах
В 2018 году диагноз «вирусные гепатиты» врачи установили почти 700 тюменцам
Правительство Тюменской области и Мегафон займутся развитием цифровой экономики
В Тюмени назвали имена «Спортивной элиты–2018»
Режим работы офисов Сбербанка в новогодние праздники
Погода в Тюмени 26 декабря: к вечеру возможно небольшое потепление
В Тюмени ищут водителя «Тойоты» с госномером В 744 УТ
Двух тюменок поймали на хищении более 2 миллионов рублей из областного бюджета
В Тюмени на карантин закрыли пять классов