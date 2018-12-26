Тюменская область превысила среднероссийские показатели по вводу жилья

СЕГОДНЯ 14:45 2018-12-26T14:47:41+03:00

В расчете на 1000 жителей регион в 1,7 раза опережает среднероссийский уровень

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В Тюменской области объем строительных работ за январь-ноябрь 2018 года составил 209,2 млрд рублей. Это на 20 % выше уровня января-ноября 2017 года в сопоставимой оценке.

Львиную долю растущих показателей обеспечило строительство крупных промышленных производств, прежде всего, комплекса «ЗапСибНефтехим» в Тобольске, отметили в пресс-службе правительства области. Значительные объемы работ выполнены по строительству объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в регионе.

- Реализация крупных инвестиционных проектов обусловила положительную динамику объема строительных работ. После рекордного 2015 года стабилизировался рынок жилья. При этом объемы введенного жилья остаются значительными в сравнении со среднероссийским уровнем. За январь-ноябрь текущего года в области введено более 1 млн кв. метров, - отметил губернатор Александр Моор.

Тюменская область существенно опережает другие регионы России и по вводу жилья. В расчете на 1000 жителей показатель в 1,7 раза превышает среднероссийский уровень. В области введено 675,2 кв. метра при 393,3 кв. метра в РФ. Доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составила 44,9% от общего ввода жилья.