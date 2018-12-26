Тюменца лишили права управления за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 14:11 2018-12-26T14:12:17+03:00

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Жителю Тюмени предстоит 40 часов исполнительных работ за двукратное нарушение требований судебных приставов. Злостного неплательщика алиментов на время лишили права управления автомобилем, но и это не подействовало на мужчину.

В отделе судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по г. Тюмени, находится исполнительное производство о взыскании алиментов.

Копию постановления судебный пристав-исполнитель вручил лично должнику, предупредил об административной ответственности, предусмотренной КоАП РФ Статья 17.17 «Нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом».

Однако должник проигнорировал данное предупреждение и продолжал управлять автомобилем. При стандартной проверке документов сотрудники ГИБДД установили, что данный гражданин не может управлять транспортным средством, отметили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

В отношение правонарушителя составлен протокол. По решение суда ему предстоит 40 часов исправительных работ.