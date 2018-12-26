Домашний питомец погиб при пожаре в частном секторе Тюмени

СЕГОДНЯ 13:51 2018-12-26T13:53:31+03:00

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Сегодня, 26 декабря, в СНТ «Липовый остров» загорелся жилой дом. Пламя быстро охватило крышу. По сообщениям очевидцев, было слышно, как взрывается шифер.

Пожар начался около 14 часов дня. Видео и фото с места происшествия появились в популярных городских пабликах в социальных сетях. Среди возможных причин, жители СНТ и очевидцы называют перебои с электричеством, начавшиеся в результате сильного понижения температуры.

- Некоторые жители до сих пор сидят без электричества, во многих домах перемерзла отопительная система. И вот сегодняшние последствия, - отметил автор видео.

Известно также, что хозяева дома не пострадали, а вот домашнего любимца – кота из огня спасти не успели.