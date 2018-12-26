В Тюмени прошел первый утренник для одаренных детей

СЕГОДНЯ 13:04 2018-12-26T13:07:36+03:00

"Елку будущего" посетили более 100 детей в возрасте от 5 до 8 лет

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23 декабря, в рамках реализации федерального проекта "Крепкая семья" в ДК "Нефтяник" состоялся первый утренник для одаренных детей Тюмени.

Утренник, под названием "Елка будущего", принял более 100 детей от 5 до 8 лет. Гости елки, победители различных конкурсов и олимпиад, а также спортивных соревнований, бесплатно посетили праздник.

С наступающим Новым годом юных гостей праздника поздравила Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья»: «Я давно мечтала провести новогоднее мероприятие для одаренных школьников младших классов. Мне очень приятно, что дебют был настолько ярким и праздничным. Думаю, что подобные утренники станут ежегодной традицией».

Акцент в мероприятии был сделан на любимые детские шоу, игры, фотозону с героями новогодних сказок и мультфильмов (белый медведь, Снежная Королева, снеговик). Поздравить ребятишек пришли и Дед Мороз со Снегурочкой.