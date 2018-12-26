2018-12-26T13:07:36+03:00
Общество

В Тюмени прошел первый утренник для одаренных детей

"Елку будущего" посетили более 100 детей в возрасте от 5 до 8 лет
Поделиться:
Фото предоставлено организаторами утренникаФото предоставлено организаторами утренника
Изменить размер текста:

23 декабря, в рамках реализации федерального проекта "Крепкая семья" в ДК "Нефтяник" состоялся первый утренник для одаренных детей Тюмени.

Утренник, под названием "Елка будущего", принял более 100 детей от 5 до 8 лет. Гости елки, победители различных конкурсов и олимпиад, а также спортивных соревнований, бесплатно посетили праздник.

С наступающим Новым годом юных гостей праздника поздравила Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья»: «Я давно мечтала провести новогоднее мероприятие для одаренных школьников младших классов. Мне очень приятно, что дебют был настолько ярким и праздничным. Думаю, что подобные утренники станут ежегодной традицией».

Акцент в мероприятии был сделан на любимые детские шоу, игры, фотозону с героями новогодних сказок и мультфильмов (белый медведь, Снежная Королева, снеговик). Поздравить ребятишек пришли и Дед Мороз со Снегурочкой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменца лишили права управления за неуплату алиментов
Домашний питомец погиб при пожаре в частном секторе Тюмени
Экс-губернатор Тюменской области озвучил итоги развития строительной отрасли за 2018 год
Тюменские автоинспекторы помогают водителям, застрявшим на дорогах из-за мороза
Единый тариф на вывоз мусора для населения принят в Тюменской области
Сотрудники МЧС спасли на тюменской трассе главный символ 2019 года
В Тюмени ограничат движение по двум улицам в районе Дома обороны
На площади 400-летия Тюмени открывается Резиденция Деда Мороза
Количество погибших в ДТП на тюменских дорогах снизилось на 23%
Стал известен график работы поликлиник Тюмени в праздники
За сутки сотрудники МЧС помогли 23 водителям на тюменских дорогах
В 2018 году диагноз «вирусные гепатиты» врачи установили почти 700 тюменцам
Правительство Тюменской области и Мегафон займутся развитием цифровой экономики
В Тюмени назвали имена «Спортивной элиты–2018»
Режим работы офисов Сбербанка в новогодние праздники
Погода в Тюмени 26 декабря: к вечеру возможно небольшое потепление
В Тюмени ищут водителя «Тойоты» с госномером В 744 УТ
Двух тюменок поймали на хищении более 2 миллионов рублей из областного бюджета