Экс-губернатор Тюменской области озвучил итоги развития строительной отрасли за 2018 год

СЕГОДНЯ 12:23 2018-12-26T12:26:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Объемы жилищного строительства в Тюменской области увеличиваются с каждым годом. Такие высокие темпы развития отрасли во многом обеспечила политика, проводимая экс-губернатором Тюменской области, а ныне главой Минстроя РФ Владимиром Якушевым. Накануне, 25 декабря, руководитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации подвел итоги работа ведомства на пресс-конференции, которая состоялась в ТАСС .

- В уходящем году зафиксирован рекордный рост рынка ипотечного кредитования. По состоянию на 1 ноября выдано 1,17 млн кредитов на общую сумму 2,37 трлн рублей. Это на 44,4 % выше аналогичного периода 2017 года в количественном и на 58,2 % выше в денежном выражении,- отметил Владимир Якушев.

По словам министра, к 1 декабря 2018 года на территории субъектов страны введено 58,2 млн. кв. метров жилья. Это на 3,7 % ниже показателя аналогичного периода 2017 года. В индустриальном домостроении, отметил глава ведомства, снижение составило 11,2% . По прогнозу, в 2018 году ввод жилья составит порядка 75 млн. кв. метров. Министр объяснил это последствиями кризисных явлений в экономике в 2014-2015 годах.

Далее Владимир Якушев остановился на реализации программы «Комфортная городская среда». Кстати, возглавляемый ими ранее регион, одним из первых включился в этот проект. На сегодняшний день в России благоустроено 22 тысячи объектов, в программе участвуют более трех тысяч муниципалитетов, где проживает порядка 107 миллионов человек. По словам министра, работы завершены на 96,3%.

- В уходящем году страна поднялась сразу на 67 позиций в рейтинге Doing Business по направлению «Получение разрешений на строительство» и заняла 48-е место в мире по доступности получения разрешения на строительство. Проведенные реформы позволили значительно упростить процедуру получения разрешения на строительство, - отметил Владимир Якушев.