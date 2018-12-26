Тюменские автоинспекторы помогают водителям, застрявшим на дорогах из-за мороза

СЕГОДНЯ 11:58 2018-12-26T12:03:51+03:00

За минувшие сутки сотрудники ГИБДД более 10 раз выезжали на вызовы

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За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области более 10 раз оказали помощь участникам движения. Так, на 290-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень ночью наряд полка ДПС обнаружил автомобиль «Мазда», с неисправной топливной системой.

- Водитель и его супруга отчаялись и начали паниковать, когда на помощь пришли автоинспекторы. Людей обогрели и вызвали эвакуатор для иномарки. Благодарная женщина впоследствии написала обращение начальнику УМВД России по Тюменской области, где рассказала о произошедшем, - пояснили в Управление Госавтоинспекции Тюменской области.

В этот же день на дороге Тюмень – Нижняя Тавда сломался автобус, направлявшийся в райцентр. До приезда техпомощи инспекторы обогрели и напоили чаем водителя, кондуктора и пассажира автобуса. На той же дороге Тюмень – Нижняя Тавда аналогичная помощь потребовалась водителю автомобиля «Рено Логан», у которого кончилось топливо.

Следует отметить, что отказы техники происходят в сильный мороз не только на загородных трассах. В областном центре инспекторы полка ДПС неоднократно помогали убрать заглохшие автомобили с проезжей части, оказывали помощь водителям по запуску двигателя.