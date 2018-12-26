Тюменские автоинспекторы помогают водителям, застрявшим на дорогах из-за мороза
За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области более 10 раз оказали помощь участникам движения. Так, на 290-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень ночью наряд полка ДПС обнаружил автомобиль «Мазда», с неисправной топливной системой.
- Водитель и его супруга отчаялись и начали паниковать, когда на помощь пришли автоинспекторы. Людей обогрели и вызвали эвакуатор для иномарки. Благодарная женщина впоследствии написала обращение начальнику УМВД России по Тюменской области, где рассказала о произошедшем, - пояснили в Управление Госавтоинспекции Тюменской области.
В этот же день на дороге Тюмень – Нижняя Тавда сломался автобус, направлявшийся в райцентр. До приезда техпомощи инспекторы обогрели и напоили чаем водителя, кондуктора и пассажира автобуса. На той же дороге Тюмень – Нижняя Тавда аналогичная помощь потребовалась водителю автомобиля «Рено Логан», у которого кончилось топливо.
Следует отметить, что отказы техники происходят в сильный мороз не только на загородных трассах. В областном центре инспекторы полка ДПС неоднократно помогали убрать заглохшие автомобили с проезжей части, оказывали помощь водителям по запуску двигателя.