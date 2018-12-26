2018-12-26T14:16:25+03:00
Экономика

Единый тариф на вывоз мусора для населения принят в Тюменской области

Он составит 5 рублей 4 копейки с одного квадратного метра жилой площади
Марина Васильева
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С 1 января 2019 года в платежках тюменцев за коммунальные услуги появится новая строчка - вывоз мусора. Тариф определен в размере 5 рублей 4 копейки с 1 кв. м жилой площади. Введение единого тарифа связано с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

- В соответствии с федеральным законодательством, для расчета нормативов и тарифа во всех муниципалитетах региона в течение года проводились замеры накопления мусора в жилых домах и на других объектах в различные сезоны. В среднем население накапливает 10 килограммов отходов в год, - пояснил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

По его словам, закон позволяет устанавливать плату за вывоз мусора, либо исходя из количества проживающих в квартире или индивидуальном жилом доме, либо из площади жилья. В Тюменской области пошли по втрому сценарию.

- Такой режим оплаты поддерживает менее обеспеченные семьи, проживающие в небольших домах и квартирах. Если бы плата за вывоз мусора начислялась из расчета на одного человека, то для таких семей она была бы намного выше, - подчеркнул Вячеслав Вахрин.

Для ряда территорий региона новая система оплаты вывоза мусора существенно удешевит услугу. Это коснется Ишима, Ялуторовска и 16 сельских районов области, передает «Тюменская линия». К примеру, за квартиру площадью 54 кв. м, то для жителей Аромашевского района ежемесячная плата за вывоз мусора снизится более чем на 95 рублей.

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