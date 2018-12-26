Сотрудники МЧС спасли на тюменской трассе главный символ 2019 года

СЕГОДНЯ 10:24 2018-12-26T10:26:41+03:00

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За неделю до наступающего Нового года на территории Уватского района столбик термометра стабильно держится на отметке - 38 градусов. В связи с чем обстановка на федеральной автодороге Тюмень – Ханты – Мансийск находится на постоянном контроле спасателей.

Так, 25 декабря, сотрудникам МЧС пришлось спасать грузовой автомобиль с ценным грузом. Водитель автомобиля Камаз, двигаясь с южного направления на север, заглох в районе населённого пункта Уват большегруз заглох. Попытки запустить транспортное средство самостоятельно, не увенчались успехом. И мужчина обратился к спасателям.

- Сообщение о происшествии поступило в 02 часа 41 минуту. Водитель просил помощи, так как стоять нельзя, может пострадать груз, пояснил он. Спасатели действовали по уже отработанному алгоритму – установили тепловую пушку, пуско-зарядное устройство, автомобиль укутали в брезент. И спустя час 11 минут большегруз был отогрет. Все это время водитель с волнением проверял прицеп. Оказалось, что внутри находилось 80 поросят, - пояснили в главном управлении МЧС по Тюменской области.

Всего, начиная с 24 декабря личный состав 140-й пожарно-спасательной части дважды выезжал для осуществления обогрева транспортных средств. В первый же день морозов на 428 км. ФАД Тюмень – Ханты – Мансийск на большегрузном автомобиле Мерседес Аксор перемерзла топливная система.