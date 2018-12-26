В Тюмени ограничат движение по двум улицам в районе Дома обороны

СЕГОДНЯ 10:13 2018-12-26T10:13:31+03:00

Работы в пределах улиц Свообды и Затюменской продлятся до 7 января

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В Тюмени временно ограничат движения автотранспорта по двум улицам в районе Дома Обороны – улицы Свободы и Затюменской. Здесь пройдут аварийные работы по ремонту подземных коммуникаций.

Работы будет вести в районе дома №38 по улице Свободы и в районе дома №25 по улице Затюменской. Завершить ремонт подземных коммуникаций планируется не позднее 1 января 2019 года, отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В качестве путей объезда тюменцы могут воспользоваться улицами - Ирбитской, Садовой, Полевой и Димитрова. Дорожные службы призывают горожан обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.