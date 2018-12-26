На площади 400-летия Тюмени открывается Резиденция Деда Мороза

СЕГОДНЯ 09:57 2018-12-26T09:57:40+03:00

Она будет работать все каникулы, начиная с 27 декабря

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Резиденция Деда Мороза начинает свою работу

В Тюмени начинает работу Резиденция Деда Мороза. Официальное открытие состоится завтра, 27 декабря, параллельно будет дан страт открытия Новогодних Елок и праздничных представлений.

Резиденция Деда Мороза на площади 400-летия Тюмени откроется в 13 часов и будет работать все каникулы, с 27 декабря по 9 января (кроме 1 января) ежедневно с 13 до 15 часов. Маленькие тюменцы смогут рассказать Деду Морозу стих, и сделать фото на память. Каждый, кто посетит, Резиденцию уйдет с хорошим настроением и сладким подарком.

На Шаимском бульваре жилого района Ватутина в 14 часов состоится театрализованная игровая программа «Новогодний игроград!». Праздничная программа пройдет с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Зрителей будут ждать выступления творческих коллективов Дома культуры и творчества «Торфяник», а также игры, конкурсы, призы, подарки и новогоднее волшебство. 0+

В это же время откроется новогоднее представление для детей «Новогодний фейерверк друзей» во 2-м корпусе средней школы № 9, сообщает департамент культуры администрации города Тюмени.

Вечером, в 18 часов для жителей района Лесобазы откроется новогодняя елка «Нам праздник весёлый Зима принесла» в сквере Казачьи луга. В программе: народное гуляние, игры, забавы, ростовые куклы, спортивные состязания и многое другое. Мероприятие закончится праздничным фейерверком.