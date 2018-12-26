Количество погибших в ДТП на тюменских дорогах снизилось на 23%

СЕГОДНЯ 09:17 2018-12-26T09:22:06+03:00

Показатель детской смертности в авариях за 2018 год уменьшился на 50%

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В преддверии Нового года в Тюмени обсудили итоги работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Так, за 2018 год удалось достичь ряда позитивных показателей. Почти на 23% снизилось число погибших в ДТП, на 50% сократилось количество детей, погибших в авариях. Наметилась тенденция уменьшения происшествий с участием пьяных водителей. Число таких инцидентов сократилось на 14%.

- В то же время ситуация на дорогах до сих пор остается стабильно напряженной. Не стабилизировалось число ДТП - к уровню 2017 года прибавилось 1,4%, на 6,4% увеличилось количество раненых в дорожных авариях. Также сложная обстановка с обеспечением детской безопасности - число дорожных происшествий выросло на 6,8%, - отметил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев в ходе заседания областной комиссии по обеспечению безопасного дорожного движения.

По его словам, среди проблемных вопросов остается ситуация с общественным транспортом. В ряде муниципалитетов зафиксирован рост аварийности из-за неудовлетворительных дорожных условий. Это касается Уватского, Нижнетавдинского, Омутинского, Абатского, Аромашевского и Юргинского районах.

- Необходимо усилить контроль за перевозкой детей на новогодние мероприятия, внимательно следить за своевременной уборкой улиц и тротуаров от снега, оперативно бороться с гололедными явлениями и напряженной ситуацией на дорогах, - призвал участников комиссии Сергей Сарычев.