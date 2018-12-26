Стал известен график работы поликлиник Тюмени в праздники

СЕГОДНЯ 08:26 2018-12-26T08:27:29+03:00

31 декабря медучреждения будут работать с 9 до 16 часов

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Департамент здравоохранения администрации города Тюмени утвердил график работы поликлиник в праздничные и выходные дни. Так, 31 декабря 2018 года, 3, 4, 5, 8 января 2019 года учреждения будут вести прием с 9 до 16 часов.

Пациентов будут принимать дежурные врачи. При этом будет организована работа процедурного и перевязочного кабинетов, а также клинико-диагностического, рентгенологического отделений и кабинетов ЭКГ. Узкие специалисты будут работать по графику.

В воскресение, 30 декабря 2018 года, а также 1, 2, 6, 7 января 2019 года медицинские учреждения будут работать с 9 до 12 часов. Прием пациентов будет осуществлять дежурный врач. Также будут функционировать процедурный и перевязочный кабинеты.

- Более подробную информацию можно уточнить в каждом лечебно-профилактическом учреждении. Работа отделений неотложной помощи будет осуществляться по утвержденному графику, - отметили в департаменте здравоохранения администрации города Тюмени.

В горздраве напомнили, что вызов службы экстренной медицинской помощи населению – скорой помощи осуществляется по номеру 03 при звонке со стационарного телефона, при звонке с сотового телефона: МТС – 103, «Мегафон» – 103, «Билайн» – 103.