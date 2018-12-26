За сутки сотрудники МЧС помогли 23 водителям на тюменских дорогах

СЕГОДНЯ 07:54 2018-12-26T09:24:01+03:00

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В Тюменской области четвёртые сутки держится температура -30 градусов. Для организации оказания помощи участникам дорожного движения, главным управлением МЧС России по Тюменской области организовано круглосуточное дежурство мобильных пунктов обогрева.

За сутки, в Тюменской области посты обогрева привлекались 9 раз, оказана помощь 9 транспортным средствам (запуск двигателя, отогрев тормозной и топливных систем), обогрето 23 человека.

Так, в девять часов утра, сотрудники 81-й пожарно-спасательной части помогли водителю автомобиля «Скания» из Ростовской области в обогреве и запуске двигателя грузовика.

В десять часов, на 284-м километре трассы Тюмень-Омск сотрудники 53-й пожарно-спасательной части обогрели водителя из Тверской области. Спасатели помогли привести в рабочее состояние его автомобиль «КАМАЗ», отогрев тормозной системы.

В одиннадцать часов, на 128-м километре ФАД Тюмень-Ханты-Мансийск сотрудники 146-й пожарно-спасательной части помогли водителя из Республики Татарстан.