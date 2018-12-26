В 2018 году диагноз «вирусные гепатиты» врачи установили почти 700 тюменцам

СЕГОДНЯ 07:18 2018-12-26T08:32:11+03:00

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Ежегодно в Тюменской области количество пациентов с вирусными гепатитами увеличивается от 3 до 9%. В 2018 году выявлено 686 человек.

На конец 2018 года количество пациентов в региональном регистре составило более 27 тысячи человек, отметили в пресс-службе «Консультативно-диагностического центра «Эндос». Всего, по данным ВОЗ, в настоящее время вирусным гепатитом поражены около 2 млрд. человек. Предположительно 325 миллионов из них живет с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита В или С».

Вирусный гепатит - группа инфекционных болезней, известных как гепатит А, В, С, D и E. Он вызывает острую и хроническую болезнь печени. Опасность заболевания в том, что в ряде случаев на ранней стадии болезнь протекает бессимптомно и инфицированные узнают о диагнозе уже в хронической форме.

- Если вы начали замечать за собой усталость, повышенную утомляемость, немотивированное снижение веса или боли и тяжесть в правом подреберье, обязательно обратитесь к врачу, - отметил заведующий инфекционным отделением ГАЗУ ТО КДЦ «Эндос», врач-инфекционист Денис Селезнев.