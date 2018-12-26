2018-12-26T07:18:06+03:00
Здоровье

В 2018 вирусными гепатитами заболели около 700 тюменцев

Марина Васильева
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Ежегодно в Тюменской области количество пациентов с вирусными гепатитами увеличивается от 3 до 9%. В 2018 году выявлено 686 человек.

На конец 2018 года количество пациентов, состоящих в региональном регистре составило более 27 тысячи человек, отметили в пресс-службе «Консультативно-диагностического центра «Эндос». Всего, по данным ВОЗ, в настоящее время вирусный гепатит поражены около 2 млрд. человек, в том числе предположительно 325 миллионов человек живет с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита В или С».

Вирусный гепатит - группа инфекционных болезней, известных как гепатит А, В, С, D и E, вызывающих острую и хроническую болезнь печени. Опасность его в том, что в ряде случаев на ранней стадии болезнь протекает бессимптомно и инфицированные узнают о заболевании, когда оно переходит в хроническую форму. Поэтому важно выявить болезнь на начальном этапе, не допустить развития цирроза и избежать рака печени.

- Так что если вы начали замечать за собой усталость, повышенную утомляемость, немотивированное снижение веса или боли и тяжесть в правом подреберье, обязательно обратитесь к врачу, - отметил заведующий инфекционным отделением ГАЗУ ТО КДЦ «Эндос», врач-инфекционист Денис Селезнев.

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