В Тюменской области продолжится создание цифровой среды

СЕГОДНЯ 06:46 2018-12-26T06:46:06+03:00

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В ближайшие пять лет в Тюменской области запустят новые телеком-разработки и ускорят развитие услуг связи. Оператор цифровых возможностей «МегаФон» и правительство Тюменской области подписали соглашение о взаимодействии по внедрению информационно-телекоммуникационных технологий в различных сферах экономики региона.

Документ предусматривает сотрудничестве по инновационным проектам и цифровым технологиям, в том числе, по запуску отдельных элементов «умного города». Чтобы совершенствовать телеком-инфраструктуру, руководство региона и эксперты связи будут привлекать научный потенциал тюменских вузов.

В числе предложенных решений «МегаФона» – проект по цифровизации медицины, направленный на повышение качества и доступности врачебной помощи, увеличение продолжительность жизни тюменцев, а также сфера транспорта – использование геоаналитических данных для планирования городской инфраструктуры.

- Один из наших приоритетов на сегодня - создание условий для развития цифровой экономики, для чего необходимо обеспечить доступность и повсеместное использование цифровых технологий органами власти, коммерческим сектором и гражданами, - высказал мнение губернатор Тюменской области Александр Моор.

Соглашение между оператором и региональным правительством — переход к конкретным действиям по созданию цифровой среды, сообщает пресс-служба главы бласти. В сфере здравоохранения она позволит отслеживать эффективность медицинских процессов, например, соблюдение сроков назначения лекарств, количество обратившихся в приемное отделение. В общественной безопасности – это функционирование систем «Безопасного города».

- В период с 2015 по 2017 год мы инвестировали 895 миллионов рублей в развитие сети в регионе. Сегодня качественная связь «МегаФона» доступна более 97% жителей Тюменской области. Созданная телеком-инфраструктура — основа для дальнейшего внедрения элементов цифровой экономики. Теперь наша задача — перейти к комплексным smart-решениям в различных отраслях, - отметил Валерий Величко, директор Уральского филиала компании «МегаФон».

Стороны также договорились о сотрудничестве по дальнейшему развитию телеком-инфраструктуры в малых населенных пунктах и на труднодоступных территориях.