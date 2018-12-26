В Тюмени назвали имена «Спортивной элиты–2018»

СЕГОДНЯ 06:34 2018-12-26T06:36:45+03:00

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Накануне, 25 декабря, в «Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» прошла торжественная церемония чествования победителей и лауреатов областного конкурса «Спортивная элита–2018». По итогам конкурса награды получили 13 победителей и 66 лауреатов в 15 номинациях.

Лучшим спортсменом по олимпийским видам спорта был признан Александр Большунов – заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам. В 2018 году он стал трехкратным серебряным и бронзовым призером XXIII зимних Олимпийских игр, двукратным победителем, серебряным и шестикратным бронзовым призером этапов Кубка мира сезона 2017-2018, трехкратным победителем Чемпионата России.

Наставник именитых лыжников Александра Большунова и Дениса Спицова – Андрей Иванов был назван Лучшим тренером по олимпийским видам спорта. Он является заслуженным тренером России, главным тренером мужской сборной Тюменской области по лыжным гонкам.

В номинации «Преодоление – лучший спортсмен с ограниченными физическими возможностями» победила Анна Плотникова – кандидат в мастера спорта России по спорту лиц с поражением ОДА (триатлон). В нынешнем году она выиграла Чемпионаты мира и России, стала серебряным призером Чемпионата Европы. Анна занимается под руководством Наталии Сушковой, которая стала победителем в номинации «Лучший тренер по подготовке спортсменов с ограниченными физическими возможностями».

Также были отмечены лучшие спортсмены и их тренеры в неолимпийских видах, юные спортсмены, подающие большие надежды и атлеты по командным игровым видам спорта, передает Центр спортивной подготовки. Всего было подано 166 заявок.