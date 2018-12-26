2018-12-26T06:02:13+03:00
Экономика

Режим работы офисов Сбербанка в новогодние праздники

29 декабря – сокращенный рабочий день для всех офисов банка с пятидневной рабочей неделей
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Пресс-служба Западно-Сибирского банка ПАО СбербанкПресс-служба Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк
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Тюменское отделение Сбербанка информирует клиентов о работе офисов по обслуживанию физических лиц в праздничные и выходные дни в период с 29 декабря 2018 года по 08 января 2019 года.

29 декабря – сокращенный рабочий день для всех офисов банка с пятидневной рабочей неделей.

30 декабря – работают дежурные офисы по следующим адресам:

31 декабря, 1, 2, 3, 5, 6 и 7 января – выходной день во всех филиалах банка.

4 января работают дежурные офисы по следующим адресам:

8 января работают дежурные офисы по следующим адресам:

С 9 января офисы Сбербанка работают в обычном режиме, в соответствии с графиком работы.

- Советуем не откладывать на потом важные операции и решить свои финансовые вопросы заблаговременно. Для тех, кто не успеет это сделать, в новогодние праздничные дни будут работать дежурные офисы Сбербанка. Также клиенты смогут совершать операции в круглосуточной зоне самообслуживания и с помощью дистанционных сервисов Сбербанк Онлайн и Мобильный банк. Корпоративные клиенты банка также в круглосуточном режиме смогут воспользоваться системой «Сбербанк Бизнес Онлайн» и услугой самостоятельного зачисления денежных средств на расчетный счет через устройства самообслуживания, - комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Подробную информацию о режиме работы офисов можно узнать на сайте Сбербанка в разделе «Отделения и банкоматы».

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