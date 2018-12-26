Погода в Тюмени 26 декабря: к вечеру возможно небольшое потепление

СЕГОДНЯ 04:53 2018-12-26T04:53:03+03:00

Во второй половине дня столбик термометра поднимется до -23 градусов

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Сегодня, 26 декабря, на юге Тюменской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ближайшие сутки синоптики прогнозируют северо-восточный ветер 4-9 м/с. В регионе продолжится похолодание. Температура ночью составит -21,-26 градусов. Местами столбик термометра опустится до -32 градусов. Днем ожидается -18,-23 градусов, местами -25,-30 градусов.

В Тюмени, сегодня также ожидается холодное утро. Температура воздуха составить -29 градусов. Днем немного потеплеет до -26-23 градусов. Вечером столбик термометра поднимется до -22 градусов.

26 декабря в народном календаре - Евстратиев день. Ведьмины Посиделки. Именно с этого дня принято следить за погодой на протяжении двенадцати суток, считали, что каждый новый день показывает погоду ближайшего месяца следующего года.

Люди считали, что погода 26 декабря показывает, какая погода будет в январе, погода 27 декабря показывает погоду февраля месяца и так далее. Так считали до Рождества, а потом «гадали», какая погода будет в декабре месяце.