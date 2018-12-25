2018-12-25T16:58:06+03:00
Происшествия

В Тюмени ищут водителя «Тойоты» с госномером В 744 УТ

Мужчина сбежал с места аварии
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени объявлен в розыск водитель «Тойоты», который уехал с места аварии 20 декабря. Жителей города полицейские просят оказать содействие в поиске автомобилиста.

Столкновение «Лексуса» и «Тойота» произошло в 1 час 35 минут в районе перекрестка ул. Ленина – Первомайская. После чего один из водителей уехал.

Всех, кому что-либо известно об автомобилисте на «Тойоте», государственный номер В 744 УТ 72, или его местонахождении, просят обратиться в отделение по розыску полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области: каб. № 900, тел.: 291-488, 291-499.

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