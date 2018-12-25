2018-12-25T16:52:51+03:00
Происшествия

Двух тюменок поймали на хищении более 2 миллионов рублей из областного бюджета

Женщины якобы создавали рабочие места для инвалидов
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени вынесен приговор двум предпринимательницам, которые похитили более двух миллионов рублей у регионального департамента труда и занятости населения.

Руководительница двух фирм ООО «Престиж-Консалтинг» и ООО «ПрофКонсалтинг» с мая 2011 года по октябрь 2015 года, используя свои фирмы и еще две компании, похитила из областного бюджета более 2,3 млн. рублей под видом приобретения оборудования для рабочих мест инвалидов и выплаты их наставникам.

В 2015 году она вместе с генеральным директором ООО «Жар-Птица» таким же способом похитила у регионального департамента еще свыше 840 тыс. рублей.

В 2016 году руководительница ООО «Жар-Птица» уже одна завладела денежными средствами департамента в сумме более 101 тысяч рублей под видом выплаты зарплаты многодетным родителям и родителям, воспитывающим детей-инвалидов, которые фактически не работали.

Нарушения были выявлены при проверке прокуратуры Тюмени, по материалам которой было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил бывшей руководительнице ООО «Престиж-Консалтинг» и ООО «ПрофКонсалтинг» 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и взыскал с нее свыше 2,3 млн. рублей в счет возмещения ущерба департаменту. Осужденная была взята под стражу в зале суда.

Вторая подсудимая осуждена к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и с нее взыскано более 101 тысяч рублей.

Кроме того, с двух осужденных по совместному эпизоду взыскано свыше 840 тысяч рублей в пользу департамента.

Суд сохранил арест на квартиру первой осужденной и пять таксоматов второй осужденной, сообщили в областной прокуратуре.

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