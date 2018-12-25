СЕГОДНЯ 16:38 2018-12-25T16:39:07+03:00

В Тюмени на карантин закрыли пять классов Фото: Ольга Крыльцова

В регионе началась эпидемия ОРВИ и гриппа

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Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области начала расти. В регионе на 7,7% превышен эпидемиологический порог. Больше всего болеют жители Тюмени, Тобольска, Нижнетавдинского, Тобольского, Омутинского и Ялуторовского районов. Чаще всего вирусы подхватывают дети в садах и школах. В Тюмени на карантин закрыты уже пять классов.

Всего за неделю ОРВИ заболели 15 309 человек. Еще 13 заразились гриппом, сообщили в областном управлении Роспотребгадзора.

По результатам лабораторных исследований в биопробах больных выделяются вирусы гриппа А (H3N2), который в народе называют гонконгским и вирусы гриппа А (H1N1) - свиной, а также вирусы не гриппозной этиологии.

Медики предупреждают, что грипп начинается внезапно, инкубационный период составляет от нескольких часов до 2 суток. Для инфекции характерны: повышение температуры тела до 38-40 0C, озноб, головная и мышечные боли, боль в глазных яблоках, особенно при взгляде вверх, сухой болезненный кашель.

В целях профилактики ОРВИ и гриппа Управление Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендует:

- чаще проветривайте помещения и проводите влажную уборку;

- регулярно мойте руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми;

- увлажняйте воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов;

- избегайте контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями;

- при посещении медицинских организаций нужно обязательно пользоваться одноразовыми масками. Маска подлежит частой смене, каждые 1,5-2 часа.

- С целью недопущения распространения ОРВИ и гриппа лица, имеющие признаки острых респираторных инфекций, не должны допускаться в организованные коллективы.

- При появлении первых симптомов заболевания необходимо своевременно обратиться к врачу, не занимайтесь самолечением!

Консультации по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа жители области могут получить по телефону горячей линии Управления: 8-9044-92-92-30.